Lecce | Venuti | «Si torna sempre dove si è stati bene»

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Lorenzo, nuovo difensore del: «Metto il valore umano davanti all’aspetto professionale e questo per me vale molto» Lorenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del. Di seguito le sue parole. «Come si dice, sisi èe io qui sonobenissimo, ho ricordi fantastici della promozione raggiunta e horicevuto l’affetto della gente. Lo stesso è successo quando hanno riletto il mio nome sui siti, mi scrivevano perché mi rivolevano. Io metto il valore umano davanti all’aspetto professionale e questo per me vale molto».

TABELLINO- ROVERETO 11 - 1 Questo il tabellino:: Bleve,(15' pt Samek), Romagnoli (15' pt Smajlovic), Pongracic (15' pt Pascalau), Almqvist (1' st Maleh), Di Francesco (15' pt ...Al 60° D'Aversa ridisegna ilmettendo dentro Samek al posto di, Smajlovic per Romagnoli, Pascalau per Pongracic, Burnete per Di Francesco, McJannet per Gonzalez e Lemmens per Gallo, ...Commenta per primo Lorenzo, difensore tornato quest'estate a, si è presentato direttamente dal ritiro di Folgaria in conferenza stampa: 'Sono venuto a conoscenza della trattativa fin da subito, c'era stato già ...

Il Lecce è in campo contro il Rovereto. Tra i pali c'è Bleve, in difesa Venuti, Romagnoli, Pongracic e Gallo. A centrocampo ...