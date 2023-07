Le fiamme divampano a Ladispoli | bruciati 10 ettari di macchia mediterranea

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 luglio 2023)– Un incendio ha colpitonelle scorse ore, precisamente nella zona compresa fra via delle Vigne e via dell’Acquedotto Statua. I Vigili del Fuoco di Cerveteri sono infatti intervenuti sul posto in quanto leavvolgevano gli sterpi e la. I DOS dei Pompieri hanno anche richiesto l’intervento di un elicottero regionale: le operazioni di spegnimento effettuate in sinergia fra personale VVF, protezione civile ed elicottero regionale, hanno impedito alledi propagarsi alle varie abitazioni presenti in zona e al resto della vegetazione circostante.però, purtroppo, 10dimediterrana. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le ...