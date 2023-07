Le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro | date e prezzi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 luglio 2023) Ilannuncia ledi. Come è stato annunciato nei canali social della squadra partenopea, un cartellone internazionale anche se di caratura decisamente medio-bassa: Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol. Le quattro squadre arriveranno adi, in Abruzzo. Queste le partite: Sabato 29 luglio alle ore 18:30vs Hatayspor Mercoledì 2 agosto alle ore 18:30vs Girona Futbol Club Domenica 6 agosto alle ore 18:30vs FC Augsburg Venerdì 11 agosto alle ore 18:30vs Apollon Limassol ITribuna Intero 40 euro Under 14 25 euro Distinti Intero 25 euro Under 14 – 14 euro Curve Intero 14 euro (niente tariffe ridotte) I biglietti ...