Lazio | si avvicina Hudson-Odoi dal Chelsea

(Di domenica 23 luglio 2023) Continua il mercato in casae, dopo l’arrivo di Castellanos, il prossimo assalto biancoceleste è su Callum, proveniente dal. Secondo La Gazzetta dello Sport l’inglese arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto sui 10-15 milioni di euro, legato all’avverarsi di alcune condizioni. Mister Sarri lo ritroverebbe dopo che, nella stagione 2018/2019, lo aveva già allenato proprio al. SportFace.

La Roma sia Scamacca, lapunta Zielinski A proposito di punte, Mourinho aspetta con impazienza di averne almeno una per la sua Roma, visto e considerato che Abraham starà fuori per ..., Lotito prepara l'offerta per il Torino per Samuele Ricci: c'è ancora distanza tra le parti, ma gli agenti lavorano per convincere Cairo Samuele Ricci sia grandi passi alla. Come riportato da Il Messaggero il Torino continua a chiedere 25 milioni bonus inclusi. Lotito è arrivato a 20 con i bonus. Intanto però gli agenti del ...Calciomercato, trovato il vice Immobile: serve un altro attaccante e un difensoreL'inizio del nuovo campionato sie laha bisogno di regalare a Sarri gli innesti di cui il ...

Lazio, si avvicina Hudson-Odoi: cifre e dettagli dell'operazione Sportitalia

L'intesa tra Regione Lazio e Sapienza. L'assessore Regimenti: "Così rispondiamo a difficoltà, soprattutto nelle realtà medie e piccole, a reperire figure qualificate" ...Callum Hudson-Odoi è sempre più vicino ad essere un calciatore della Lazio. La formula è prestito con diritto.