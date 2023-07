Lazio | salta Zaha | visite mediche in corso per il Galatasaray

(Di domenica 23 luglio 2023) Wilfried, obiettivo di mercato della, sta svolgendo leper il. Tutti i dettagli Il, attraverso un post sui propri social, ha annunciato che Wilfriedsta svolgendo lee sarà presto un nuovo calciatore dei campioni di Turchia. L’esterno, nel mirino della, arriva dal Crystal Palace per circa 10 milioni di euro. COMUNICATO – Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore per il trasferimento del calciatore professionista Dazet Wilfried Armelal nostro club.

L'esterno, nel mirino della, arriva dal Crystal Palace ...Latra Samardzic e Kamada. La prima pagina del quotidiano Tuttosport: 'Juve scegli David'. L'intervista a Ravanelli: 'Mi ricorda Lautaro'.l'amichevole negli Usa col Barça, decimato dalla ...Negli ospedali deld'estate i medici rimboccano le maniche per non lasciare senza assistenza ... Così molti fanno gli extra per coprire i turni di notte e il 27,3%i riposi settimanali. ...

Mercato Lazio, se salta Zielinski pronta l’alternativa: chi è il mister X di Lotito Cittaceleste.it

Nonostante voglia far cambiare idea a Max Allegri, il futuro di Leonardo Bonucci sembra essere lontano dalla Juventus. L'ex capitano bianconero è stato ufficialmente ...Tutto pronto per la terza amichevole stagionale della Lazio. Alle 18 è previsto il test con la Triestina, il penultimo prima di lasciare Auronzo di Cadore. In difesa Sarri potrebbe provare ...