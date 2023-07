Lazio | Luis Alberto | ' Aspettiamo nuovi acquisti | ma siamo tranquilli'

(Di domenica 23 luglio 2023) AURONZO DI CADORE -pronto per la nuova stagione. Grande ritiro fin qui, protagonista anche nel match contro la Triestina : un bel tiro in apertura trasformato in gol. Lo spagnolo ormai è ...

Sugli scudiAlberto che ha aperto l'incontro insaccando dalla distanza un gran tiro al volo.- Triestina 4 - 0AURONZO DI CADORE -Alberto pronto per la nuova stagione. Grande ritiro fin qui, protagonista anche nel match ... le parole del Mago aStyle ...AURONZO DI CADORE - Altre risposte importanti per Maurizio Sarri. Lafunziona aspettando nuovi acquisti. Contro la Triestina è 4 - 0. Due reti per tempo:Alberto e Immobile (sempre super acclamato) prima, Zaccagni e Cancellieri dopo . Ora l'ultima fase del ...

RIVIVI DIRETTA - Lazio - Triestina 4-0: apre Luis Alberto, Cancellieri serve il poker La Lazio Siamo Noi

Lazio – Triestina 4-0 highlights e gol: le azioni principali dell’amichevole pre campionato. In gol Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri La Lazio batte 4-0 la Triestina ad Auronzo di Cadore ...Terzo test positivo per la Lazio che ha battuto in amichevole la Triestina con le reti di Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri. Al termine della gara proprio il Mago ...