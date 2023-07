Lazio | Lotito | «Zielinski? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no | ma ora…»

(Di domenica 23 luglio 2023) Claudio, presidente della, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al ritiro ad Auronzo di Cadore Claudio, presidente della, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al ritiro ad Auronzo di Cadore.– «Ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho20 piùno. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende. Nella vita bisogna fare le cose con cervello, a spendere ci vuole un minuto altrimenti. Se verrebbe? Penso di sì, io un altro l’ho già compr…». IMMOBILE – «Ciro non è stato mai in vendita. Un conto fare le cose nell’interesse della società, un conto quelle strumentali. La società non è mai stata nella sua ...

Ad Auronzo è in arrivo il manager di Ciro, Marco Sommella, e in Cadore c'è anche. Il presidente assisterà all'amichevole contro la Triestina (ore 18, diretta tv suStyle) e parteciperà ...Lasi muove sul mercato, con il presidente Claudioal lavoro in prima persona per regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti . Il patron biancoceleste - presente al ritiro di Auronzo di ...... l a richiesta è di 30 milioni di euro e i 18 messi sul piatto dallanon bastano per convincere De Laurentiis a farlo partire . Il presidente aspetta un rilancio dei biancocelesti,farà ...

Il momento in casa Lazio è bollente. Il calciomercato è a un suo punto di svolta e le indiscrezioni che arrivano ci dicono che da qui alla prossima settimana qualcosa di grosso potrebbe avvenire.[themoneytizer id=”99064-6] Penultima amichevole ad Auronzo di Cadore per la Lazio: appuntamento alle 17 contro la Triestina (diretta su Lazio Style Channel). In campo andranno sempre gli stessi perc ...