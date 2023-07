Lazio | Lotito | “A breve arriveranno rinforzi Nessuno puntava un penny su di noi”

(Di domenica 23 luglio 2023) “Rinforzeremo questa squadra, i giocatori checontribuiranno anche alla crescita dello spogliatoio. Servono calciatori che hanno la stessa mentalità che c’è in questo gruppo, che è forte determinato e coeso, funzionali alla crescita della squadra”. Lo ha detto il presidente della, Claudio, durante la presentazione ufficiale della squadra ad Auronzo: “Tifosi, dovete avere pazienza perché non si va al supermercato. Stiamo lavorando, e lo vedrete a brevissimo, per inserire alcuni giocatori che accresceranno il tasso tecnico di questa squadra. Lo scorso announsulla nostra squadra, i fatti hanno dimostrato che si sono sbagliati”. SportFace.

