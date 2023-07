Lazio | il Messaggero rivela le parole di Lotito ai tifosi | “Potevamo prendere Okafor e Reijnders”

(Di domenica 23 luglio 2023) Lasi muove sul mercato, con il presidente Claudioal lavoro in prima persona per regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti. Il patron biancoceleste – presente al ritiro di Auronzo di Cadore – si è trattenuto con alcuninel tardo pomeriggio di ieri. Queste le sueriportate dal: “Zielinski ha 29 anni ed è in scadenza – il virgolettato riportato dal quotidiano romano -. Voi quanto lo paghereste? Io ho offerto 20 milioni coi bonus e De Laurentiis ha detto di no. Adesso l’offerta scende perché le operazioni vanno fatte col cervello. Lo Celso, Paredes, Cuadrado, Bonucci volevano tutti venire da noi, ma abbiamo detto no. Perché i grandi nomi non corrispondono al risultato sportivo.Pasalic, ...

Come segnala Il, Mario Rusconi , presidente dell'Anp del, riconosce che questi voti potrebbero essere peggiori. Il dirigente scolastico sottolinea che stiamo parlando della prima ...... c'è ancora distanza tra le parti, ma gli agenti lavorano per convincere Cairo Samuele Ricci si avvicina a grandi passi alla. Come riportato da Ilil Torino continua a chiedere 25 ...Queste le parole a Ilda parte di Claudio Lotito , presidente dellaimpegnata ad Auronzo di Cadore.

Maturità, voti più bassi e raddoppiano i bocciati. «Ecco il conto del Covid» ilmessaggero.it

[themoneytizer id=”99064-6] Terza uscita stagionale per la Lazio: oggi alle 18 gli uomini di Sarri affronteranno in amichevole la Triestina (biglietti a 15 euro). In arrivo tanti tifosi gemellati ad ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da Il Messaggero, la sera prima dell’incontro tra gli agenti di Zielinski e il Napoli, Sarri ha chiamato il giocatore. Ieri erano a Dimaro per trattare il r ...