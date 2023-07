Lazio | Felipe Anderson | «Milinkovic-Savic? Quando parte uno così si sente la mancanza in tutto»

(Di domenica 23 luglio 2023), attaccante della, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo anche della cessione di, attaccante della, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo anche della cessione di. PAROLE – «La questione della maturità del gruppo passa anche da questo. Siamo concentrati sul campo e su ciò che chiede il mister, non abbiamo nemmeno il tempo di parlare d’altro. Stiamo sistemando gli errori fatti negli anni scorsi, stiamo parlando di questo in campo, di come migliorare la sintonia tra di noi. Difficile pensare ad altre cose, ci penserà la società....

... Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile,Anderson. All. Sarri. Triestina: in aggiornamento Dove vedere- Triestina, streaming ...Sull'altra sponda del Tevere,Anderson ammette l'interesse di qualche club arabo, ma si dice felice alla. L'ex Torino Ola Aina è un nuovo giocatore del Nottingham Forest, mentre l'ex ...Queste le parole dell'attaccante dellaAnderson in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti sono in ritiro. 'Ho sempre stimato Sarri, pretende sempre il massimo dai ...

Lazio, Felipe Anderson: "Lotito mi ha chiamato, Milinkovic-Savic..." Tuttosport

[themoneytizer id=”99064-6] Penultima amichevole ad Auronzo di Cadore per la Lazio: appuntamento alle 17 contro la Triestina (diretta su Lazio Style Channel). In campo andranno sempre gli stessi perc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...