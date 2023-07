L’attaccante del West Ham attualmente nella sua città natale mentre cerca di sigillare l’uscita

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 luglio 2023) Breaking: Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano Il Tempo, Jose Mourinho, l’allenatore dell’AS Roma, ha messo gli occhi suldelHam Gianluca Scamacca come suo principale obiettivo di mercato per questa estate. Secondo quanto riferito, il tecnico portoghese vede Scamacca come “obiettivo primario” per riempire il vuoto lasciato dall’infortunato Tammy Abraham. Il giornale rivela che Scamacca ha lasciato il tour pre-campionato delHam per motivi personali e si è recato in Italia. Questo sviluppo ha alimentato le speculazioni sul suo potenziale allontanamento dal club inglese. Altre Storie / Ultime notizie Inoltre, il rapporto suggerisce cheè ansioso di assicurarsi un trasferimento ed è particolarmente desideroso di tornare al suo club giovanile, l’AS ...