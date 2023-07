L’Atalanta torna al lavoro a Zingonia E a Clusone le dà il cambio l’Under 23

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 23 luglio 2023) CALCIO. Conclusa con un giorno di riposo la prima fase della preparazione, il gruppo agli ordini di Gasperini riparte lunedì 24 al Centro Bortolotti. Si alza anche il livello delle amichevoli: in arrivo Pro Vercelli (Serie C) e Bournemouth (Premier League, in Inghilterra). Alin Val Seriana la seconda squadra, che giocherà in Serie C.