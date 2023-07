L’arresto del “patriota” Igor ‘Strelkov’ Girkin scatena le paure dei lealisti vicini a Putin | “Dopo Prigozhin nulla sarà uguale a prima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Il 21 luglio è stato arrestato a Mosca“Strelkov”, ex ufficiale dell’Fsb, uno dei più importanti partecipanti al conflitto in Donbass nel 2014 e leader dei cosiddetti “Patrioti arrabbiati“: un movimento nazional-patriottico di estrema destra che invita una guerra ancora più radicale. Inoltre, Strelkov è un popolare blogger pro-guerra con quasi 900mila lettori. È stato arrestato per appelli all’estremismo: nonostante sostenga la guerra in Ucraina, critica regolarmente e aspramente la leadership militare del Paese e personalmente Vladimirdi Strelkov ha provocato una forte reazione pubblica ed è stato addirittura definito “un punto di svolta nella storia politica di questa guerra”. Questa è lavolta dall’inizio della guerra che le autorità russe non arrestano un ...