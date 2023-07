Lando Norris | che disastro con lo champagne | distrugge il trofeo di Verstappen| Il VIDEO

Durante la cerimonia del podio in Ungheria, il pilota della Red Bull è stato coinvolto in un "incidente" causato, e in cui è finito in pezzi il trofeo del vincitore appena consegnato a ...La McLaren è ormai una conferma. La squadra britannica ha conquistato un altro podio, il secondo consecutivo con il solito, il primo degli umani ancora una volta e bravo a resistere al ritorno di Perez. Il pilota inglese ha bruciato Hamilton in partenza e ha passato Piastri dopo la sosta ai box. L'australiano ...Archiviato il Gran Premio dell'Ungheria, con la vittoria di Max Verstappen davanti ae Sergio Perez (qui il report della gara), il circus della Formula 1 si sposta sul circuito di Spa, dove tra pochi giorni si disputerà il Gran Premio del Belgio, ultima tappa prima della ...

Lando Norris festeggia sul podio e rompe il trofeo di Max Verstappen all'Hungaroring MOW

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d'Ungheria 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Silverstone. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più compli ...Il pilota britannico per stappare la bottiglia di prosecco ha fatto cadere un vaso di porcellana costruito a mano: un’opera unica, per realizzarla sono serviti sei mesi circa ...