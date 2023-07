Lanci di pietre all' hotspot di Lampedusa | tra chi è scoppiata la rissa

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) Una maxia pietrate edi oggetti ènell'dicon oltre un centinaio di sudanesi coinvolti è una quindicina di feriti. La zuffa sarebbeper rivalità interne fra sudanesi del nord e del sud. A riportare la calma è stata la polizia che ha sedato il tafferuglio evitando che potesse degenerare in tragedia. I feriti sono stati medicati al pronto soccorso del poliambulatorio: tre, in particolare, hanno riportato ferite più gravi di cui uno alla testa. «Si è svolto tutto in una ventina di minuti. Ora tutto è tranquillo. Si stanno preparando alla partenza». Così all'Adnkronos Ignazio Schintu, Direttore dell'Area Emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, racconta quanto accaduto questa mattina presto nell'...