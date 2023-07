L' altra Parigi

Leggi su panorama

(Di domenica 23 luglio 2023) Alberghi che custodiscono inaspettate memorie storiche, giardini segreti a un passo dalle folle dei turisti, bar très chic, biblioteche dove ancora regna un prezioso silenzio. Un itinerario nel lato quieto della capitale francese. Da esplorare con lentezza. Torrenti di persone si mettono in fila per La Gioconda per non degnarla di uno sguardo: l’unico bottino che conta è un selfie accanto a Monna Lisa o, all’esterno del Louvre, la foto con l’illusione ottica di dare una pizzicata alla punta delle piramidi. Il Marais è un ondeggiare di vite accaldate, mai quanto il dedalo di strade del Quartiere Latino, con le attese senza fine per bere un caffè, mentre nei bistrot scatta lo sfratto immediato se non si ordina del cibo prima di subito. La sera, poi, ai piedi della vezzosa Tour Eiffel, sembra di essere finiti in un suq, tra bancarelle di borse false, paccottiglia sbrilluccicante, ...