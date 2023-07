LaLiga EA Sports | Spagna ancora lontana dal podio

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 luglio 2023) 2023-07-23 07:35:27 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Lui l’estate del 2023 si sta muovendo pochissimo in materia di acquisti per le squadre spagnole. Per la quinta stagione consecutiva il campionato spagnolo occupa gli ultimi posti in termini di spesa per trasferimenti tra i cinque maggiori campionati europei. In questa finestra del 2023 è quella che ha speso di meno, ed è vessata anche dai petrodollari della lega saudita. spesa più moderata Finora questa estate, la spesa per i trasferimenti è moderata. I club dei cinque maggiori campionati europei (la Liga spagnola, la Premier inglese, la Serie A italiana, la Ligue 1 francese e la Bundesliga tedesca) hanno speso 2.682 milioni di euro per acquisire giocatori, meno della metà della scorsa stagione in cui avevano raggiunto i 5.790 ...