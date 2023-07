L' addio è ufficiale | pesantissimo colpo alla difesa | chi lascia il Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) La campagna acquisti delprosegue incessante, frenetica, senza sosta. Ma dopo i colpi in entrata, ecco anche una pesante uscita: se ne va Matteo Gabbia. Il difensore - comunque presente all'amichevole di oggi, domenica 23 luglio, contro il Real Madrid - toglie la casacca rossonera per andare al Villareal. Un prestito, quello del difensore che indossa la maglia numero 46 in onore della nonna: dopo quattro anniStefano Pioli. Complessivamente, 51 presenze e 1 gol ai giorni dell'ultima Champions. Gabbia ha fatto molta panchina, ma si è anche dimostrato un rimpiazzo di livello nel corso di queste stagioni. Nato a Busto Arsizio e classe 1999, aveva esordito in prima squadra alnel 2017, quando ancora giocava come centrocampista. L'idea di spostarlo sulla linea difensiva fu di Filippo Galli. Idea azzeccata. ...