La vera classifica degli chef più ricchi del mondo | il primo della lista ha un patrimonio che non si può immaginare neppure

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 23 luglio 2023) Glipiùdel: lache non vi immaginate Da qualche anno gli show televisivi sulla cucina hanno preso piede, diventando sempre più popolari e internazionali, da Hell’s Kitchen a Master, passando anche per concorsi di pasticceria come Bake Off, o sfide all’ultimo sangue come Quattro Ristoranti. Chi sono glipiùdel? – ilovetrading.itLa figura dellosi è trasformata in una persona temibile e, molto spesso, arrogante e presuntuosa. Eppure, i programmi di cucina hanno un livello di ascolto davvero alto. Ci schieriamo con diversi concorrenti che ci rimangono nel cuore, inoltre, riusciamo ad affezionarci anche agli. La...