La strategia degli 007 Usa per usare i dati al meglio

(Di domenica 23 luglio 2023) La comunità d’intelligenceStati Uniti ha deciso di cambiare marcia su una “risorsa strategica e operativa” come i. Su come vengono raccolti, gestiti e utilizzati da uomini e macchine. È quanto emerge dalla nuova data strategy per il triennio 2023-2025 pubblicata dell’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, che coordina il lavoro di 17 agenzie e organizzazioni federali. “La sfida principale rimane il fatto che la comunità d’intelligence non sta mettendo in campo capacità di, analisi e intelligenza artificiale con il ritmo e la portata necessari per preservare il nostro vantaggio decisionale e di intelligence”, si legge nel documento. Per risolvere questo problema, la comunità è decisa a perfezionare il ciclo di vita del flusso di. Gli obiettivi principali sono quattro: migliorare la ...