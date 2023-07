«La stanza c’è | ma preferiamo un italiano» | negano l’affitto a uno studente di Pavia per il colore della pelle

Leggi su open.online

(Di domenica 23 luglio 2023) «Laè disponibile, ma ci stiamo muovendo per trovare un ragazzo. È la scelta preferita da tutti i membricasa». Così Menin Hubert Don,di Bioingegneria all’Università die atleta specializzato nei 400 metri piani, si è sentito rispondere da un inquilino che aveva pubblicato l’annuncio di unain affitto a 300 euro al mese. Una risposta di stampo razzista che al 26enne non è andata giù. Così Menin ha deciso di fare lo screen allo scambio di messaggi e di condividerlo su Facebook. «L’inquilino preferisce un ragazzo. Peccato che io abbia la cittadinanza italiana dallo scorso settembre», commenta loche ci tiene a sottolineare come – a suo avviso – dietro l’accaduto non ci sia una questione di ...