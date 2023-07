La sinistra trema | se perde in Spagna il cappotto europeo è completato

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) C'è un'evoluzione nell'area mediterranea che potrebbe verificarsi oggi e potrebbe riguardare anche le prospettive di alleanza e di sinergia dell'Italia. La, infatti, è chiamata al voto, dopo che il primo ministro Pedro Sanchez, incappato in una pesante sconfitta alle consultazioni comunali e regionali dello scorso maggio, ha provato a scartare gli avversari portando i cittadini alle urne qualche mese prima della scadenza naturale di fine anno. A sfidare Sanchez, socialista, sono il candidato del Partito Popolare Alberto Nunez Feijóo, il numero uno del partito identitario di destra Vox Santiago Abascal e la comunista Jolanda Di'az. Alla vigilia della sfida, per quanto i socialisti abbiano rivendicato un recupero nelle ultime settimane, il favorito è Feijóo, che comunque potrebbe aver bisogno, per formare una maggioranza, dell'appoggio di Vox. L'esito finale può ...