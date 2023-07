La Sicilia si prepara alle prossime 48 ore di caldo infernale | si supereranno i 45 gradi

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 23 luglio 2023) L’eccezionale ondata di calore nel Mediterraneo raggiunge la sua fase apicale in, con previsioni di temperature estreme e possibili nuovi record, si raggiungeranno temperature di 48L’estate è sempre stata sinonimo di sole, mare e, ma l’ondata di calore attualmente in corso sul Mediterraneo sta raggiungendo livelli eccezionali in termini di estensione, intensità e durata. Tra le regioni più colpite, lasta per affrontare una fase apicale di calura straordinaria. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, l’isola dovràrsi a un lunedì soffocante, con temperature estreme soprattutto nelle province di Trapani, Palermo, Catania e Siracusa. La causa di questa ondata di calore eccezionale è l’aria calda proveniente dal cuore del Sahara che si spinge verso il nord, ...