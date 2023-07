La sfida per il premio ‘Giocatore dell’anno’ si infiamma | un azzurro tra i favoriti

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 luglio 2023) Un altro possibile tassello per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, in lizza per ildi miglio. Victor Osimhen, bomber nigeriano del Napoli, si appresta a vivere un altro momento di possibile gloria nella sua carriera calcistica. Dopo una stagione ricca di successi, tra cui lo scudetto e il titolo di capocannoniere, Osimhen è stato incluso tra i candidati per il prestigiosodi “Giocatore dell’anno”, assegnato annualmente dalla community calcistica 433. Quest’anno, Osimhen si trova a competere con altri sette calciatori di altissimo livello per conquistare il titolo. Tra i nominati troviamo stelle internazionali del calibro di Harry Kane del Tottenham, Enzo Fernandez del Chelsea, Bruno Fernandes del Manchester United, Martin Odegaard e Bukayo Saka dell’Arsenal, Ilkay Gundogan del ...