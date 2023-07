La Promessa anticipazioni 25 luglio 2023 | i dubbi di Mauro su Leonor

(Di domenica 23 luglio 2023) Ledella puntata del 25de “La” rivelano che, consapevole delle difficoltà della loro relazione, parlerà con sincerità a, mettendo in discussione la possibilità di un futuro insieme. Nel frattempo, Catalina avrà l’arduo compito di convincere Petra a non rivelare la verità sulla professione del misterioso cuoco nelle cucine del palazzo. Mentre Jimena si avvicina a Manuel offrendo il suo aiuto con la manutenzione dell’aereo, Salvador salverà Maria Fernandez da un pericoloso incidente, dando vita a un’inaspettata e profonda amicizia che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più. Nel frattempo, il Barone si avvicina sempre di più a Teresa, regalandole un profumo, suscitando in lei entusiasmo e nuove emozioni. La ...

Scopriamo ledelle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La, My Home My Destiny e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 23 luglio 2023 , ...My Home My DestinyTurche: nozze annullate! Mehdi ha scoperto che Faruk è l'ex ...a dover decidere se firmare le carte dell'annullamento del matrimonio oppure impegnarsi nella...La: Addio Leonor Don Alonso e Cruz , dopo quello che è successo, decideranno di esaudire i desideri della loro bambina . I due decideranno di lasciarla partire per Parigi per ...

“La promessa”, le anticipazioni: una relazione segreta Tv Sorrisi e Canzoni

Ecco le anticipazioni de La promessa per le prossime puntate: Manuel e Jimena si sposano Scopriamo cosa farà Jana ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 23 luglio ...