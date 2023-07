La Promessa | anticipazioni 24-28 luglio 2023 | Manuel chiede a Jimena di sposarlo

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 23 luglio 2023) Leonor e Mauro de LaLada lunedì 24 a venerdì 28S1 Ep37 – Il barone parla con Teresa che rimane colpita dalla sua gentilezza. Teresa gli confida di soffrire per un amore non corrisposto. Alonso ringrazia Romulo per il consiglio ricevuto e per la sua dedizione verso la. Petra dice a Pia che Lope non può continuare a cucinare e invita Pia a confessarlo ai marchesi. Jana cerca di avvicinarsi a Curro che la tratta in malo modo. Leonor propone a Cruz di ospitare Eugenia quando uscirà dal sanatorio così anche Curro potrà restare alla tenuta. Maria e Jana fanno pace. Candela confida a Simona che è preoccupata per il fatto che Lope possa far perdere loro il lavoro. Simona la tranquillizza. Pia dice a Romulo che Petra ha minacciato di ...