La Playstation entra in sala operatoria e guida un robot per la rimozione dei calcoli renali

Leggi Anche L'IRCCS Policlinico San Donato in prima linea nell'innovazione dell'imaging medico Le parole dell'esperto di Torino 'Questo nuovo robot - spiega il medico - presenta un braccio ...Lo strumento flessibile utilizzato, che prima veniva comandato a mano, viene teleguidato dal noto "controller" della, che comunica con il braccio robotico, permettendo all'endoscopio di ...La p laystationin sala operatoria . Accade all'ospedale Mauriziano di Torino dove un paziente cinese ... che prima veniva comandato a mano, viene teleguidato dal controller della, che ...

L'ultima frontiera del Mauriziano: la Playstation entra in sala operatoria per un'operazione di calcoli TorinOggi.it

La playstation entra in sala operatoria, per guidare un innovativo robot con il quale si rimuovono i calcoli urinari. A utilizzare Ily, così si chiama il nuovo macchinario nato per la chirurgia ...