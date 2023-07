La mia patente italiana è scaduta | fare il rinnovo dall’estero è surreale | perché dev’essere così?

(Di domenica 23 luglio 2023) di Massimo Marotta Circa sei milioni di italiani sono residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Chi permanentemente, chi temporaneamente, chi per lavoro, chi per studio. Io vivo a Singapore da circa 17 anni e, come tanti connazionali, rientro regolarmente in Italia per periodi più o meno lunghi, trovandomi quindi a dover guidare in Italia. Ma cosa succede se nel frattempo la mia? Essendo anche membro Comites di Singapore ho avuto la possibilità di ricevere chiarimenti dalla locale autorità consolare che ha spiegato in maniera esaustiva la procedura necessaria. In base all’articolo 126 comma 9 del Codice della strada (Cds) lapuò essere rinnovata dalle autorità diplomatico-consolari italiane che rilasciano, previo accertamento dei ...

