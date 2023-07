La guerra porta alla distruzione del patrimonio Unesco | addio alla cattedrale

(Di domenica 23 luglio 2023) Un nuovo tragico evento di unache dura da un anno e mezzo ormai. L'Ucraina ha accusato i russi di aver «distrutto» ladella Trasfigurazione di Odessa durante gli ultimi raid notturni: si tratta di un monumento protetto dall', ha sottolineato il ministero degli Esteri, assicurando che è un «crimine diche non sarà mai dimenticato e perdonato». Il blitz russo durante la notte ha danneggiato almeno sei edifici residenziali, oltredella Trasfigurazione, secondo il comando operativo meridionale dell'Ucraina. «Decine di auto sono state distrutte, facciate e tetti di molti edifici della città sono stati danneggiati», si legge in una nota su Telegram, che continua così: «Nella città si sono formati diversi crateri. Ci sono ...

Brooke assicurerà a Taylor di voler sotterrare l'ascia die di aiutare Steffy e i suoi ... Baker infatti busserà alladi Steffy , per riportarle gli oggetti personali di Finn e per la ...... che era diventato da parte di alcuni un modo per fare laal presidente Malagò, mentre è un ... dall'altra la nomina di Andrea Abodi - un manager in un ruolo politico -in sé la necessità ...... ma insomma è un segnale che gli Usa e l'occidente dovrebbero ben guardarsi da unache ...a un certo punto aveva ripreso contatto con la realtà e in qualche modo contradetto la dottrina che...

Ancora missili su Odessa: due morti e almeno 22 feriti. Distrutta la chiesa della Trasfigurazione - Palazzo Chigi: “La barbarie non prevarrà, l'Italia con le sue competenze pronta per ricostruire la cattedrale” - Palazzo Chigi: “La barbarie non prevarrà, l'Italia con RaiNews

Dopo l'ammutinamento di Prigozhin e le fibrillazioni conseguenti, la Casa Bianca monitora un’insoddisfazione che gli americani non intendono cavalcare o ...Nella notte la Russia ha bombardato la città ucraina di Odessa, causando danni gravissimi e uccidendo diversi civili: la cattedrale ortodossa è ...