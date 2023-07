La finta rapina per uccidere l’ex moglie Margherita Ceschin | il piano dell’ex marito e l’amante 40 anni più giovane | l’arresto prima della fuga all’estero

(Di domenica 23 luglio 2023) Aveva messo in scena unafinita con l’omicidio delEnzo Lorenzon, 79, arrestato ieri 22 luglio insieme alla badante e presunta amante delvittima, Dileyisi Guzman Lorenzo, 31. In manette sono finiti anche due dominicani, Juan Guzman, 41, e Sergio Luciano, 38, presunti sicari assoldati da Lorenzon. Proprio l’uomo che ai funerali di sua, uccisa lo scorso 24 giugno a Conegliano nel Trevigiano, si era mostrato distrutto e addolorato fino al malore, secondo l’accusaprocura di Treviso aveva architettato l’omicidiodonna per questioni economiche. Due settimane ...

Aveva messo in scena unafinita con l'omicidio dell'ex moglie Enzo Lorenzon, 79 anni, arrestato ieri 22 luglio insieme alla badante e presunta amante dell'ex marito della vittima, Dileyisi Guzman Lorenzo, 31 anni....del veicolo sono stati trovati una pistoladi plastica nera, il foglietto con la scritta 'help me', un coltello a serramanico e delle manette. L'uomo aveva altri precedenti pera mano ......del veicolo sono stati trovati una pistoladi plastica nera, il foglietto con la scritta 'help me', un coltello a serramanico e delle manette. L'uomo aveva altri precedenti pera mano ...

La finta rapina per uccidere l'ex moglie Margherita Ceschin, il piano ... Open

La donna aveva da poco chiuso il locale. Era seduta all'esterno, è stata strattonata e presa per il collo Rapina choc a Corridonia. Una barista aveva chiuso il locale e si era seduta su una sedia ...Giunto alla fermata della stazione di Villasor, approfittando di un momento di distrazione della vittima, è sceso dal mezzo e, fingendo di recuperare un bagaglio, gli ha rubato un monopattino ...