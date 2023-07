La Cassazione bastona i furbetti degli affitti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 23 luglio 2023) La Corte diha emanato una sentenza rivoluzionaria nel campo. Con l’ordinanza n. 8968, ha stabilito un precedente innovativo riguardo alla priorità dei contratti di affitto tra le stesse parti. Secondo questa sentenza, il contratto che è stato registrato per primo prevale sugli altri. In questo modo, la Corte ha finalmente risolto la questione, fornendo una chiara direttiva su come trattare situazioni simili in futuro. La sentenza Il 30 Marzo 2023, la Corte diha risolto le incertezze interpretative riguardanti la questione dei contratti di affitto non registrati nel caso in cui un locatore stipuli due contratti con lo stesso inquilino, uno con canone mensile maggiore ma non registrato e uno con canone inferiore ma registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La sentenza ha stabilito ...