La 4x100 stile libero è medaglia d' argento ai mondiali di Fukuoka

Un argento che vale oro. L'Italia dellalibero si conferma sul podio mondiale passando dal bronzo di un anno fa all'argento di quest'anno. Secondi come ai Giochi per l'ottava medaglia della spedizione, la prima in corsia in ...La finale dei 400femminili era tra le più attese del giorno e non ha affatto deluso. Prestazione clamorosa di Ariarne Titmus , dominante dalla prima all'ultima bracciata di una gara conclusa ...uomini in finale, fuori il quartetto femminile Accede in finale con il terzo tempo anche la 4×100libero uomini per confermare il podio dell'anno scorso. Questi i tempi dei quattro ...

Fukuoka, 23 lug. (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Gli a ...Miressi, Frigo, Zazzeri e Ceccon chiudono alle spalle dell'Australia, terzi gli Stati Uniti: per la spedizione azzurra è l'ottava medag ...