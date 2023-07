Juventus | le ultime verso la sfida contro il Milan per la tournée USA

Laha deciso che il suo periodo in maglia bianconera è terminato e Leonardo Bonucci è finito ... se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizieSta entrando nel vivo il calciomercato della. Nelleore è rimbalzata l'indiscrezione relativa all'interesse per un giovane talento. Impazzano le voci riguardanti il calciomercato della. Ci sono delle novità in merito ......ma permangono i dubbi sulla sua pubalgia e allora valuta alternative al serbo della. Ed è ... perché come evidenzia Relevo nelleore il PSG ha riallacciato i contatti con il Tottenham e ...

La Juve e il mercato in uscita: le ultime su Zakaria, Bonucci e Pellegrini Tuttosport

Kessie, obiettivo di mercato della Juventus, rischia di non trasferisi in bianconero; offerta ufficiale per il centrocampista ex Milan ...La Juventus è pronta a definire gli affari in vista delle ultime settimane di calciomercato, dove c'è Dusan Vlahovic che può lasciare il club bianconero per firmare altrove ...