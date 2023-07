Juventus | Cobolli Gigli | “Allegri? Non l’avrei sostituito con Sarri Pirlo scelta troppo coraggiosa”

(Di domenica 23 luglio 2023) Giovanni, ex presidente della, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, analizzando le scelte della dirigenza negli ultimi anni: “Personalmente non avrei esoneratoper prendere. Pur essendo un ottimo allenatore, come lui stesso ha dichiarato non è il più indicato per il modo della? Tentativo intelligente, forsecoraggioso. E’ stataanche ladel ritorno di. Spero che riesca a fare ciò che non gli è riuscito nelle ultime due stagioni. I bianconeri presentano dei contenuti tecnici significativi“. SportFace.

