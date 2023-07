Juve Stabia | prolungato il contratto di Bentivegna | Vaia nuovo club manager

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica di averil contatto dell’attaccante, classe ‘96, Accursio, fino al 30 giugno 2025. La società inoltre fa sapere che il Dottor Sebastianoè il. Il Dottor, docente universitario, clinico esperto in diagnosi e cura delle patologie neurocognitive, ricercatore scientifico e tecnologico,di strutture sanitarie e direttore di reparto, entra a far parte del nostro organigramma societario. “Questa, per me, non è un’avventura ma un progetto ben definito. Lavorerò duro – queste le prime parole di– con la passione di sempre, pronto a difendere i colori della nostra squadra”. L'articolo ...