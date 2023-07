Juve | Pogba quanto costi | 50 mila euro per ogni minuto giocato

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Paulnella scorsa stagione è costato alla50per: più di Messi e Neymar La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca allaper Paul. Alla luce dell’investimento fatto oltre un anno fa su di lui (stipendio di 8 milioni all’anno più 2 di bonus fino al 2026), il francese ha guadagnato 49.689per(161). Il che lo rende in assoluto il più pagato nel 2022-23. In relazione al minutaggio hanno percepito molto meno i vari Hazard (38.265 al), Neymar (13.124 al) e Messi (9.623). Sinora il francese, aggiunge la Rosea, ha sempre fatto orecchie da mercante ...