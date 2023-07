Juve | l’ex presidente | “Scudetto? Al Napoli manca l’allenatore!”

(Di domenica 23 luglio 2023) Giovanni Cobolli Gigli, exdellantus dal 2006 al 2009, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in cui ha reso noto il proprio parere sui neo-campioni d’Italia: il. “Aluna cosa: Luciano Spalletti” Seppur abbia elogiato mister Rudi Garcia per la sua bravura ha affermato che lata permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea sia un vero e proprio svantaggio.Al-Nassr, infatti, “deve conquistarsi la fiducia dei giocatori che devono dimenticarsi di Spalletti e deve fare un po’ di sforzo per imporre alla squadra il suo metodo ed il suo stile di gioco e questo può comportare qualche piccolo problema da risolvere“....

'agente di Arthur ha cercato di far capire a Commisso che un... 'Grazie Cristiano, come faremmo senza di te Dietro'apparenza ... pensata per proteggere il lato B dei dipendentiche ...1 'Per me Jonathan David fa 20 gol in Serie A, è il nome giusto per la Juventus'. Parola di Fabrizio Ravanelli,attaccante bianconero che intervistato da Tuttosport ha dato un consiglio di mercato a Giuntoli e il suo staff.Parlagiocatore e leggenda bianconera sul possibile nuovo bomber bianconero: tutti i dettagli su chi potrebbe essere.attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha espresso la sua opinione ...