Juve | le ultime dagli Usa | niente Barça e Vlahovic a parte | poi a Los Angeles per sfidare il Milan

Dopo la cancellazione della sfida contro il Barcellona, lasi è allenata al Levi's Stadium di Santa Clara, con Vlahovic che ha lavorato a parte. Prossimo appuntamento contro i ...Il gioiellino del Cesena, autore di una stagione di livello assoluto alla prima da titolare tra i professionisti, è conteso da diversi club di A, con l'Empoli che nelleore ha piazzato un ...CHI MEGLIO - 'Allaserve uno da 20 gol all'anno. Lukaku e David lo sono: tra i due la punta ... Ha segnato 39 reti nelledue stagioni in Francia senza essere supportato da compagni di alto ...

La Juve e il mercato in uscita: le ultime su Zakaria, Bonucci e Pellegrini Tuttosport

Il mercato impazza e anche in Serie C iniziano a muoversi pedine importanti. Il nome più caldo di queste ore è quello di Stiven Shpendi, tra i più promettenti talenti dell'intero campionato. Il gioiel ...L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha parlato così di mercato, Juventus e di possibili bomber per l'attacco bianconero a Tuttosport: "Per me Jonathan David 20 gol in Serie A li fa. È sicuramente il no ...