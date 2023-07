Juve | la scelta di Fagioli che cambia il mercato

...considerano una seconda. OLTRE LUKAKU - Ma c'è solo Lukaku No, non c'è solo Big Rom. Il piano è chiaro, il primo obiettivo a questo punto è lui ed è su di lui che stava già lavorando la...Poi Cobolli Gigli torna anche al passato e alladelladi sostituire Allegri con Sarri.... attorniato dai giocatori bianconeri a Villar Perosa con laanni Settanta e Ottanta dei Furino,... iniziata con ladi Eduardo il 24 luglio del 1923. Tra i contenuti tre interviste ad Andrea ...

Ecco Weah: "Juve scelta semplice, papà George è tifoso. Cuadrado Una leggenda, mi ispiro a lui" La Gazzetta dello Sport

Tutto sommato sembra molto più semplice districare la matassa di rapporti e baci del tormentone estivo di Annalisa che quello del calciomercato che riguarda i centravanti in Europa e in casa Juve in p ...Potrebbe accadere qualcosa di importante e impensabile nel corso delle prossime settimane per una panchina top di Serie A che può già cambiare allenatore.