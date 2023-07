Juve-Barcellona | niente amichevole | ma la vera partita è quella per Kessié

Pogba è salito sull'aereo per gli States insieme al resto della squadra, ma contro ilsarebbe comunque rimasto a guardare se il primo test ufficiale della stagione non fosse saltato per un ...... l'annullamento del match contro la Juventus a causa di un virus gastrico che ha colpito la rosa, avrà pure un peso economico nelle casse del. Ci sono biglietti da restituire, annunci ...Negli ultimi giorni, si sono riaccese le voci riguardanti il futuro del centrocampista ivoriano Franck Kessie, attualmente in forza al. Mentre la Juventus sembrava essere in pole position ...

Salta Barcellona-Juventus: i catalani messi ko dalla gastroenterite La Gazzetta dello Sport

2 minuti per la lettura TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha voluto onorare la presenza al Levìs Stadium di Santa Clara, in California, con un allenamento a porte aperte ma con spalti pressochè deserti ...La gara tra i bianconeri e i blaugrana è stata annullata, ma la squadra di Allegri ha svolto un allenamento sostitutivo all'interno dello stadio di Santa Clara ...