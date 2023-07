Juve | accelerata per Lukaku | il piano di Giuntoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Il filo non si è mai rotto. Anzi, sembra rafforzarsi con il passare delle ore.è sempre l'obiettivo primario dellae l'accordo già raggiunto tra le parti può trovare presto i crismi dell'...

Lukaku allaper Giuntoli significa iniziare con il botto, dare subito un segnale forte a poche settimane dal suo arrivo a Torino, prendersi l'attaccante che una delle grandi rivali era pronta a ......l'per Pellegrini che già conosce l'ambiente e l'allenatore . Lotito vuole provare un'operazione 'alla Arthur': un prestito con diritto di riscatto con parte dell'ingaggio pagata dalla...comunque di una persona che l'anno scorso aveva praticamente firmato un contratto con lae poi ... Il Messaggero questa mattina parla di un'netta, con Lotito pronto a chiudere per un ...

Juventus, accelerata per Lukaku: il piano di Giuntoli Corriere dello Sport

"Lukaku per forza". La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al caso che ha stravolto il mercato italiano: il quotidiano ribadisce ...Niente partita con il Barcellona per la Juventus e dunque ci si torna a concentrare sulle vicende di calciomercato.