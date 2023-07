Jamie Foxx parla per la prima volta dopo la malattia | «È stato un viaggio all' inferno e ritorno»

(Di domenica 23 luglio 2023) L'attore ha ringraziato per le preghiere e tutto l'affetto ricevuto e ha spiegato di non aver voluto mostrarsi nelle condizioni in cui era anche perché non sapeva se ce l'avrebbe fatta

Estratto da www.ansa.it video di Jamie Foxx dopo il ricovero L'attore statunitense premio Oscar per il film Ray, Jamie Foxx, ha dichiarato che per un'emergenza medica è andato all'inferno ma è tornato e che finalmente è in grado di lavorare di nuovo. Foxx ha fornito ai fan un aggiornamento sulla sua guarigione nel suo primo video ufficiale su Instagram (appare dimagrito) dal suo ricovero in ospedale ad aprile per quella che sua figlia ha descritto come una "complicazione medica".

L'attore ha ringraziato per le preghiere e tutto l'affetto ricevuto e ha spiegato di non aver voluto mostrarsi nelle condizioni in cui era anche perché non sapeva se ce l'avrebbe fatta ...Ad aprile il 55enne era stato ricoverato d'urgenza in una struttura medica nello stato della Georgia, dove stava girando un film. Non sono stati divulgati dettagli sulle sue condizioni di salute ...