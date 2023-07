Italia Polo Challenge | trionfa Union e Petra Bianca battuta 9-3

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 luglio 2023) Di Paola: "Un altro tassello nella crescita delinfa la forza. Eduardo Blousson, Alfredo Boden e Felipe Kelly (quest’ultimo votato miglior giocatore del torneo) si sono aggiudicati la terza edizione di, circuito di arenaorganizzato dalla Federazionena Sport Equestri, che ha fatto tappa in Sardegna. In finale, gli uomini in maglia gialla – che partivano favoriti, visti i cinque gol di handicap – hanno battuto 9-3 Hotel(Davide Fioranelli, Francesco Scardaccione, Patricio Rattagan). Nella finale per il terzo posto, 9-4 di U.S.Assn. (Therence Cusmano, Angel Valdez, Fabrizio Facello) su Natuzzi (Miguel Lagos Marmol, Massimo ...