Italia Femminile | Giugliano | “Siamo qui per arrivare prime nel girone”

Giappone - Costa Rica il mercoledì sarà il debutto di Maria Sole Ferrieri Caputi alla direzione nel mondialeL'scenderà in campo domani mattina nel mondiale, contro l'Argentina, mentre mercoledì sarà il turno di un'altra italiana per prendere la scena. Maria Sole Ferrieri Caputi ...Algrande vittoria di Chiara Iulita che, con un crono di 2h 52' 18'' ha vinto superando ... GARA DOMINATA DALL'INIZIO "Era la seconda gara che correvo quest'anno in, e sono ...Oggi il torneo coinvolge 25 squadre tra maschile eper un totale di oltre 400 giocatori, ... E non è un caso che si è guadagnata il titolo di " Basket City " d'. Leggi Anche Tour, epico ...

Doppio record del mondo Record del mondo e oro iridato per il francese Leon Marchand nei 400 misti dei Campionati mondiali di Fukuoka. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il ...Patrizia Panico, ex allenatrice della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per commentare la spedizione della Nazionale Femminile ...