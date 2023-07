Italia argento nella staffetta 4×100 sl ai Mondiali di Fukuoka

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 luglio 2023)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon centra il secondo postofinale dellastile libero maschile, grazie al crono di 3’10?49, e regala all’la prima medaglia del nuoto in vasca aidi. L’oro va all’Australia con il tempo di 3’10?16, dopo un testa a testa proprio con l’fino all’ultima bracciata. Terzi gli Stati Uniti che chiudono con il crono di 3’10?81.“Prima volta in ultima corsia ed è bello. E’ una grande responsabilità: penso fosse impossibile fare tre decimi in meno”, dichiara Ceccon. “E’ stata una grandissima prova di squadra ed è unche vale oro. Abbiamo condotto una gara ...