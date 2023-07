Israele | Netanyahu operato | è in buone condizioni

(Di domenica 23 luglio 2023) Tel Aviv, 23 lug. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjaminè stato sottoposto a un intervento chirurgico allo Sheba Medical Center di Ramat Gan per l'impianto di un pacemaker. L'ospedale, riferisce il Times of Israel, ha reso noto che la procedura - eseguita dal Prof. Roy Beinart e dal Prof. Eyal Nof - è stata completata con successo e senza complicazioni, aggiungendo che il premier è ine che sarebbe "rimasto in osservazione presso il dipartimento di cardiologia a Sheba". Una settimana fa,, 73 anni, era stato ricoverato in ospedale per disidratazione e gli era stato impiantato un dispositivo di monitoraggio del cuore.

Poco dopo l'operazione, dallo staff ospedaliero è stato comunicato che Netanyahu versa "in buone condizioni di salute" e che uscirà quanto prima dalla struttura sanitaria.

Per la 29esima settimana ci sono stati cortei in tutto il Paese. Decine di migliaia in marcia da Tel Aviv a Gerusalemme per protestare contro il provvedimento. L'accampamento davanti alla Knesset ...