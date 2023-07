Iran | foto di un’attrice senza velo nel manifesto | il governo vieta il Festival del cinema

(Di domenica 23 luglio 2023) «Il ministro della Cultura (iano, ndr) ha personalmente emesso un ordine per impedire la 13esima edizione dell’Isfa Short Film, poiché ha utilizzato l’immagine di una donnasul suo». Con queste parole – riportate dall’agenzia di stampa ufficialeiana Irna – è statoto il nototografico a Teheran, che si sarebbe dovuto svolgere a settembre. La donna che era stata raffigurata sulè l’attriceiana Susan Taslimi. L’immagine era stata tratta da una scena del film La morte di Yazdguerd del 1982. All’epoca le donne non era obbligate a portare il. Ma l’anno successivo, nel 1983, è stata introdotta una legge che ...

Le proteste sono continuate per mesi e si sono estese rapidamente in diverse città dell'. Il governo non ha mai accolto le istanze sollevate dalle giovani donne che tutti i giorni scendevano in ...... autopsia mercoledì FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %srimanenti Cronaca Addio ad Andrea ... dall'della rivoluzione khomeinista alla Libia di Gheddafi dalla guerra in Libano del 1982 alle ...... essendo loro ad aver subito le peggiori discriminazioni indurante gli ultimi 43 anni. È ... L'immagine del mio profilo WhatsApp attualmente è ladi un undicenne che fa il gesto di tagliarsi i ...

(LaPresse) Migliaia di musulmani sono scesi nelle piazze di Iraq, Libano e Iran per esprimere il loro sdegno per la profanazione di una copia ...La polizia morale torna a pattugliare le strade dell’Iran. Avranno nuovamente il compito di punire le donne che non indossano il velo.