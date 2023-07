Inzaghi | «Inter in Giappone | primo tour dopo tanto tempo! Felice»

(Di domenica 23 luglio 2023)in partenza con la squadra in direzionecettato da prtimes.jp ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dellanée estiva dell’. IN– Simonedi andare innée con l’lo stop post-covid, queste le sue dichiarazioni prima della partenza: «Ho sentito che quest’anno ricorre il trentesimo anniversario del campionato professionistico in, sono moltodi poter venire innée in un momento così importante. L’ha visitato ilin passato, ma questa volta sarà il nostro...

Congelato il dossier Morata che era la prima scelta di(15 milioni l'offerta, 21 la ... La richiesta dell'Arsenal si attesta sui 40 milioni , l'può pensare ad un prestito oneroso con bonus ...- La squadra di #in partenza da Malpensa per la tournée in Giappone: con il gruppo anche i nuovi acquisti #Cuadrado, #Thuram, #Frattesi e #Bisseck " @calciomercatoit pic.twitter.com/...L'parte oggi alla volta del Giappone per la tournée asiatica senza il portiere titolare: Sommer sempre in pole positionSimone, allenatore dell', ha diramato questa mattina l'elenco dei calciatori convocati per la tournée in Giappone. Spiccano la presenza del nuovo acquisto Juan Cuadrado, risolti i problemi ...

Inzaghi: "Felice di arrivare con l'Inter in Giappone in un momento importante, faremo del nostro... Fcinternews.it

La trattativa tra Inter e Bayern Monaco per il passaggio di Yann Sommer in nerazzurro sarebbe ancora lontana dalla fumata bianca ...Per quanto riguarda l'attacco, visti gli intoppi per Morata e Balogun, il nuovo nome sarebbe quello di Gianluca Scamacca del West Ham. L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.