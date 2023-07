Commenta per primo Simone, tecnico dell' Inter , ha presentato la tournée in Giappone e il sito locale PRTimes ... e sono moltodi poter venire in Giappone in un momento così importante. ...... ' Sono contento che siamo tornati di nuovo ad allenarci e sonoanche per il rinnovo di ... ' Nella scorsa stagione ho imparato tanto grazie ae al suo staff . Sono migliorato molto ...... la società il 17 giugno 2022 passa nelle mani diSaladini, imprenditore lametino che nomina ... La Reggina si iscrive al campionato successivo, la squadra guidata da Pippofa il suo con i ...

Inzaghi: "Felice di arrivare con l'Inter in Giappone in un momento importante, faremo del nostro... Fcinternews.it

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi prima della partenza per la tournée in terra nipponica ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...