Invalidità civile | ecco le novità sulle cifre e la normativa | Tanti soldi per te | approfitta subito

non inserite in strutture residenziali; c) con ISEE sociosanitario della persona che necessita di badante non superiore a 35mila euro d) conriconosciuta al 100% o riconoscimento L. ...non inserite in strutture residenziali; c) con ISEE sociosanitario della persona che necessita di badante non superiore a 35mila euro d) conriconosciuta al 100% o riconoscimento L. ...non inserite in strutture residenziali; c) con ISEE sociosanitario della persona che necessita di badante non superiore a 35mila euro d) conriconosciuta al 100% o riconoscimento L. ...

Locatelli, 'revisioneremo accertamenti su invalidità civile' Agenzia ANSA